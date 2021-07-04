“الحلم بالألوان” عنوان معرض جماعي بالبيضاء

يحتضن رواق (Living4Art) بالبيضاء ، في الفترة الممتدة ما بين 10 يوليوز الجاري و 7 غشت المقبل ، معرضا جماعيا بعنوان ” الحلم بالألوان”.

وحسب ورقة تقديمية للرواق ، فإن المعرض سيقدم أعمالا تشكيلية لنخبة من الفنانات والفنانين من مختلف الأجيال ، في هذه التظاهرة الفنية التي تتميز بجاذبية الحلم الملون بمشاعر الذاكرة والهوية .

وأضافت أن اللوحات المعروضة ، التي جادت بها أنامل هؤلاء التشكيليين ، ستأخذ الزوار في رحلة إبداع فني وحميمي وذاتي وتجريدي .

وأشارت الورقة إلى أن هذا المعرض يشكل فرصة للتعمق في الأحلام التي يرويها كل رسام ورسامة ، حيث سيكشف كل لون عن شخصية ووضع سردي ، سيتم الكشف عنه في الأعمال عبر رسم طبيعة حياتهم الداخلية”.

وتابعت أن ” الحلم هو ذلك المهرب الجميل الذي نفكر فيه كل ليلة ، لكن الحلم بالألوان هو هذا التمجيد الذي يغذي إلهامنا الجائع ، ويزيل الرموز والحواجز التي تحملانها خلال هذه الفترة الصعبة “.

وخلصت إلى أنه ل”تحقيق إنجاز غير عادي ، يجب أن نبدأ بالحلم ، ثم الاستيقاظ لنذهب إلى نهاية حلمنا دون أن تشعر بالإحباط ، فالفن هو حلم اليقظة ، إنه في الواقع نفس الحلم الذي يلعب دورا أساسيا في الإنجاب الفني ، وبالتالي يسمح لنا بإنشاء جسور بين أكثر الأفكار جرأة والأفعال الأكثر طموحا . مع عودة الطقس الجيد ، يتعرف الحلم على بعد جدید “.