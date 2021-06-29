الرياضة
“دلتا” يهدد كأس أوربا
منظمة الصحة العالمية متخوفة من ولوج الجماهير عبرت منظمة الصحة العالمية عن تخوفها، من ولوج الجماهير الأوربية لملاعب كرة القدم، بشكل كثيف، في مباريات كأس أوربا، المقامة حاليا في 11 مدينة في القارة. ودعت منظمة الصحة العالمية الاتحاد الأوربي للعبة، إلى ضرورة إنهاء وجود الجمهور في المدرجات، واتخاذ التدابير اللازمة،أكمل القراءة »
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