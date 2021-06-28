حوادث
النصب على نساء بالجديدة
المشتكى به لحام تحصل منهن على مبالغ كبيرة لصنع أبواب حديدية لشققهن قبل أن يختفي عن الأنظار أثارت شكاية تقدمت بها، أخيرا، مالكة شقة بالجديدة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، عن عملية نصب محكمة بطلها لحام، تحصل من ضحايا أغلبهن يتحدرن من مدن أخرى، مبالغ مالية لصنع أبواب حديدية لشققهنأكمل القراءة »
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