الرياضة
أندية الطاولة تدق ناقوس الخطر
اعترض أزيد من 25 ناديا لتنس الطاولة على تنظيم الجامعة الملكية المغربية للعبة، الجمع العام لموسمي 2017 – 2018 و2018 – 2019، في 3 يوليوز المقبل بدار الثقافة بالقنيطرة. واستغربت الأندية المحتجة، والتي تمثل أكثر من 80 في المائة من أندية تنس الطاولة بالمغرب، إصرار رئيس الجامعة الحالي على عقدأكمل القراءة »
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