الأولى
مراسلـون تجـاوزوا الحـدود
دولوار ينصب نفسه وصيا على سيادة المغرب واستقلالية قضائه ونصيرا لمعسكر العدمية تجاوز كريستوف دولوار الأمين العام لـ”مراسلون بلا حدود” كل الحدود، وتصرف بخطاب وممارسة الوصي على المغرب و”المرشد الأعلى” لقضاته، إذ في الوقت الذي يمنع فيه من دخول دول مجاورة رفع صوته على مسامع حكامها، حاول إفساد جو حريةأكمل القراءة »
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