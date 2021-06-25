الرياضة
السوالم مكتمل الصفوف في مباراة الصعود
العلوش: كل الظروف مهيأة لتحقيق الهدف المنشود يواجه شباب السوالم الرياضي شباب أطلس خنيفرة، اليوم (الجمعة)، في الخامسة، لحساب الدورة 28 من القسم الثاني، بحضور كل عناصره الأساسية، بحثا عن حسم الصعود إلى القسم الأول، إذ أصبح على بعد نقطتين من تحقيق الهدف المنشود. وقال مصدر من الفريق إن جميعأكمل القراءة »
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