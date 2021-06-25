الرياضة
لاعبو بنكرير يضربون قبل قمة الدشيرة
طالبوا بمستحقاتهم العالقة ووضعية الفريق تتعقد خاض لاعبو شباب بنكرير لكرة القدم إضرابا عن التداريب، قبل مواجهة أولمبيك الدشيرة، اليوم (الجمعة)، لحساب الجولة 28 من بطولة القسم الثاني. وطالب لاعبو بنكرير بصرف مستحقاتهم العالقة، قبل نهاية الموسم الرياضي، علما أن الفريق يحاول تفادي النزول للقسم الوطني هواة، إذ يحتل الرتبةأكمل القراءة »
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