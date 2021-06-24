منظمة الصحة العالمية تؤكد تباطؤ جائحة كورونا بالعالم

أفادت منظمة الصحة العالمية بتباطؤ جائحة كورونا للأسبوع الثامن على التوالي في جميع أنحاء العالم، مع انخفاض عدد الإصابات بـ6 في المائة خلال الأسبوع المنصرم.

وأوضحت المنظمة في نشرتها الأسبوعية، أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وأكثر من 64 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن “عدد الإصابات والوفيات في جميع أنحاء العالم استمر في الانخفاض خلال الأسبوع الماضي ب6 في المائة و12 في المائة على التوالي، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه”.

وكشف المصدر أن عدد الإصابات العالمية يتجاوز الآن 178 مليون حالة، مبرزا أنه تم تسجيل خلال الأسبوع الماضي أقل معدل أسبوعي للحالات منذ فبراير 2021، وهو اتجاه انعكس في انخفاض للحالات في جنوب شرق آسيا (ناقص 21 في المائة)، وأوروبا (ناقص 6 في المائة).

وأبلغت منطقة الأمريكتان وغرب المحيط الهادئ عن إصابات جديدة أسبوعية مشابهة للأسبوع السابق.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن إفريقيا أبلغت عن زيادة بنسبة 39 في المائة في الحالات، مشيرة إلى أن القارة الإفريقية سجلت بذلك زيادة ملحوظة في عدد الحالات الأسبوعية مقارنة بالأسبوع السابق.

كما ارتفع معدل الوفيات في إفريقيا (أكثر من 38 في المائة)، وشرق المتوسط (زائد 2 في المائة)، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا (ناقص 26 في المائة) وأوروبا (ناقص 12 في المائة) وغرب المحيط الهادئ (ناقص 9 في المائة).

وسجلت المنظمة أن معدل الوفيات لا يزال مرتفعا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 9000 حالة وفاة يوميا خلال الأسبوع الماضي في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فقد انخفض عدد الوفيات الجديدة المبلغ عنها في الأسبوع الماضي في جميع المناطق باستثناء شرق البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.

وتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في البرازيل، مع أكثر من 505 ألف إصابة جديدة، أي بزيادة 11 في المائة عن الأسبوع السابق، تتبعها الهند (441 ألف و976 حالة جديدة، أي بانخفاض نسبته 30 في المائة)، وكولومبيا (193 ألف و907 حالة جديدة أي بزيادة 10 في المائة)، والأرجنتين (149 ألف و673 حالة جديدة ، بانخفاض نسبته 16 في المائة)، وروسيا (108 و139 حالة جديدة، بزيادة نسبتها 31 في المائة) .