الرياضة
احتياطيو الوداد يؤزمون بركان
بنعلي قال إن لاعبيه كانوا أفضل رغم الهزيمة والمباراة شهدت ثلاث حالات طرد انهزم نهضة بركان أمام ضيفه الوداد، بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء)، بالملعب البلدي ببركان، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. وغاب عن تشكيلة الوداد جل اللاعبين الرسميين، الذين تنتظرهم مباراة صعبة نهايةأكمل القراءة »
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