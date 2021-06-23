الأمم المتحدة: العالم يقترب من أزمة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ

حذر علماء في الأمم المتحدة من أن تهديدات تغير المناخ للحياة على الأرض أصبحت منهجية ومترابطة على نحو غير مسبوق في تاريخ البشرية.

ووفقا لتقرير علمي نشر، اليوم الأربعاء، استغرقت عملية تعافي النظام البيئي والتنوع البيولوجي من الصدمات المناخية القاسية السابقة مثل تلك التي تواجه الكوكب حاليا ملايين السنين وشمل ظهور كائنات جديدة تماما.

وأضاف المصدر أن العديد من النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة والمحيطات، اقتربت أو تجاوزت بالفعل، حدود قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.

كما شدد على أن التوقعات المتعلقة بالتهديدات لحياة الكائنات الحية أصبحت خطيرة، إذ تتسارع معدلات الانقراض بشكل كبير وتقدر بأنها أعلى بنحو ألف مرة مما كانت عليه قبل تأثير الأنشطة البشرية على الأرض في القرن الماضي.

وحذر من أن ما يصل إلى 54 في المئة من الحيوانات البرية والبحرية مهددة بالانقراض هذا القرن في حال ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين إلى ثلاث درجات أعلى مستويات ما قبل الصناعة.

وتوقع التقرير انخفاض نسبة تتراوح ما بين 70 في المئة و90 في المئة من الشعاب المرجانية في العالم عند 1.5 درجة مئوية فقط من الاحتباس الحراري، إضافة إلى نزوح العديد من سكان المدن الساحلية بحلول 2050 في ظل توقعات بارتفاع مستوى مياه البحر.

وأضاف أن 350 مليون شخص إضافي من سكان المدن قد يواجهون شحا في المياه، في ظل توقعات بلوغ معدل الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية، وزيادة ذلك العدد إلى 400 حال وصول المعدل إلى درجتين.