الصباح الفني
احتفاء جماعي بالمليحي
21 فنانا تشكيليا يقدمون لوحاتهم بالبيضاء ينطلق غدا (الثلاثاء) برواق “لاتوليي 21″، معرض جماعي تحت عنوان “Le Feu qui Forge”، سيستمر إلى غاية 30 يوليوز المقبل، وذلك احتفاء بإسهامات محمد المليحي (1936 – 2020) في مجال الفنون التشكيلية بالمغرب. وفي سياق متصل قالت سلمى لحلو مندوبة المعرض في بلاغ للرواقأكمل القراءة »
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