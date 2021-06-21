الرياضة
غرفة التحكيم تؤجل ملف السلة
أجلت غرفة التحكيم الرياضي النظر في الدعوى التي رفعها اتحاد طنجة، ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، من أجل وقف النشاط الرياضي للموسم الجاري، بسبب كثرة الخروقات التي عرفها، وعدم شرعية المكتب الجامعي. وعلمت “الصباح”، أن سبب التأجيل يعود إلى عدم حضور المحكم المعين من قبل جامعة السلة، الشيء الذيأكمل القراءة »
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