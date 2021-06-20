ملف خاص: مراكش … الحمراء تنبعث

تتنفس مراكش بصعوبة، لكنها تستمر في الحياة وتقاوم، بإرادة قوية في الانبعاث من جديد، ونفض غبار أزمة خانقة جثمت على الصدور منذ مارس 2020 وأصابت القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقتل.

الكل هنا في عاصمة النخيل والأنوار والشمس والجمال يستعد إلى المرحلة الجديدة ما بعد كوفيد19، وجميع القطاعات والمهنيين والمؤسسات والإدارات والشركات والمقاولات وهيآت تمثيل المطاعم والفنادق والفضاءات التجارية والساحات والمؤسسات الفندقية و»البزارات» وحرفيي الصناعة التقليدية يشتغلون مثل …..

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