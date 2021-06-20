أخبار 24/24
عدد السبت الأحد 19-20 يونيو 2021
“سفن تركية شبه عسكرية “تغزو” الصحراء”… “اعتقال دركيين بتهمة القتل”… “قروض “انطلاقة” تطيح بثمانية بنكيين”… “نصف مليار لضحية “شمهروش”… “سيوف “عنترة” في قبضة “المشرملين”… “لقجع: لا خلاف بالمنتخب”… “كورونا يضرب الفتح من جديد”… روبورطاج “جمارك مطار محمد الخامس…خلية نحل”… ملف خاص بعنوان “كازا ما نايضاش”… وغيرها من الأخبار الوطنية والرياضيةأكمل القراءة »
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