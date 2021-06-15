مجتمع
المنشطات الجنسية… البحث عن الفحولة
شبكات تروج منتوجات منتهية الصلاحية تلقى إقبالا كبيرا لثمنها الزهيد أرقام مخيفة حول عدد المغاربة المصابين بالعجز الجنسي، إذ حسب مختصين يتجاوز العدد النصف، لكن الأغلبية تواجه مصيرها بثقافة “حشومة” والتزام الصمت خوفا من المس بحولتها. البعض، وهم القلة، يسارع إلى زيارة أطباء مختصين من أجل علاج فعال ودائم، فيأكمل القراءة »
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