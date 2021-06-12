الرياضة
اتحاد جدة يمدد عقد الأحمدي
أعلن اتحاد جدة السعودي تجديد عقد نجم خط وسطه المغربي كريم الأحمدي. وكتب الاتحاد في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن “الأحمدي اتحادي للعام الرابع على التوالي “. ووقع الأحمدي على عقد سيبقيه في صفوف الاتحاد حتى صيف 2022، علما بأنه يبلغ من العمر 36 عاما .أكمل القراءة »
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