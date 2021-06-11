حوادث
״ورطة״ النيابة العامة في ملف عصابة الابتزاز
لم يتم توقيع صك الاستئناف وتطورات مهمة تشهدها المحاكمة فجر محام من هيأة دفاع ما أضحى يصطلح عليه عصابة الابتزاز المتورط فيها صحافيون، أول أمس (الأربعاء)، أمام غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية البيضاء، فضيحة، قد تشكل خطأ جسيما بعدما لم يعمد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خلال استئنافه الحكم الابتدائي، إلىأكمل القراءة »
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