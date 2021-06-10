الرياضة
خنيفرة يحتج على التحكيم
أصدر شباب أطلس خنيفرة لكرة القدم بلاغا استنكاريا ضد الحكم هشام التمسماني من عصبة الشرق، في مباراة أولمبيك خريبكة (2-2)، لحساب الدورة 25 من البطولة الوطنية في قسمها الثاني. وجاء في البلاغ أن الفريق الخنيفري تعرض للظلم، بعد تغاضي الحكم عن ضربة جزاء واضحة أكدتها غرفة “الفار”، لكنه رفضها. وأبرز البلاغ نفسهأكمل القراءة »
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