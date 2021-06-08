الرياضة
وجدة يشكك في “فار” مباراة بركان
الفريق أصدر بلاغا استنكاريا وطلب فتح تحقيق أصدر مولودية وجدة لكرة القدم بلاغا استنكاريا ضد التحكيم في مباراة الديربي الأخير أمام نهضة بركان، والذي آلت نتيجته لصالح الفريق البركاني، بثلاثة أهداف لواحد، لحساب مؤجل الدورة 20 من البطولة الوطنية بالملعب البلدي ببركان. وجاء في البلاغ الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه،أكمل القراءة »
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