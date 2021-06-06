مراكش .. انتخاب أفيلال حاكما جديدا لنادي “ليونس” المغرب

جرى، أمس السبت بمراكش، انتخاب محمد أفيلال على رأس قيادة نادي “ليونس” الدولي (منطقة 416 المغرب)، بفصته حاكما جديدا خلفا للسيد كريم الصقلي.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة في إطار المؤتمر 26 لنادي “ليونس” المغرب، حيث استعرض أفيلال، الذي سيتسلم مقاليد القيادة بدءا من فاتح يوليوز المقبل، مخطط عمله لولاية (2021-2022) تحت شعار “متحدون من أجل التنوع”، وكذا أعضاء فريق عمله المستقبلي.

وفي هذا الإطار، أكد أفيلال أن المؤتمر 26 لنادي “ليونس” المغرب يمثل لحظة علنية يحتفي من خلالها النادي بتميز وتألق حصيلة الإنجازات، مشيدا بالعمل المبذول من قبل السيد الصقلي على رأس المنطقة 416 المغرب.

وشدد على ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة وإضفاء دينامية تمكن من الإبقاء على نفس مستوى الأداء، مستعرضا مختلف محاور التنمية في إطار مخطط عمله المرتقب.

وأشار أفيلال إلى أن هدفه الأول يتمثل في تطوير وتعزيز المبادرات البارزة والاتفاقيات الموقعة خلال 2020-2021، مسجلا أن الأمر يتعلق أيضا، بإرساء استراتيجية تنموية جماعية ومتشاور بشأنها في أفق 2025، وتطوير وتحسين التوازنات وتماسك الأعضاء، والتطوير الكمي والكيفي لتكوين رواد المنطقة المستقبليين، وتحسين إشعاع أعضاء النادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.