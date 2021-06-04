الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي أبلغ الرجاء الرياضي الأندية التي ترغب في انتداب سفيان رحيمي أن قيمة تسريحه لن تقل عن 5 ملايير، بالنظر إلى المستوى الجيد الذي يقدمه حاليا رفقة الفريق الأخضر. ونال رحيمي إعجاب فرق كثيرة بالخليج ومصر، من بينها العين الإماراتي والأهلي المصري، اللذان استفسرا عن اللاعب قبل أسابيع. الجيشأكمل القراءة »
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