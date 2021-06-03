مقالات الرأي
توبة الفنانين…بحث عن الخلاص
ممثلون ومطربون ضحايا حملات تشويه الفن وتحريمه يتحولون إلى صيد ثمين للمتطرفين لا تمر سنة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلا وتنقل الصحف ومواقع الأخبار، نبأ اعتزال ممثل أو مطرب أو راقصة الميدان الفني، ودخول كنف «الالتزام الديني»، وهو ما يراه كثيرون مفارقة، إذ يعبر جزء من الجمهور عنأكمل القراءة »
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