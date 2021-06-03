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مقالات الرأي

توبة الفنانين…بحث عن الخلاص

منذ 3 ساعات
Body guards surround Lebanese singer Fadel Shaker (front) during a demonstration lead by Salafist figure Sheikh Ahmad al-Assir to protest against the Syrian regime in the southern Lebanese city of Sidon on December 2, 2012. AFP PHOTO/MAHMOUD ZAYYAT
ممثلون ومطربون ضحايا حملات تشويه الفن وتحريمه يتحولون إلى صيد ثمين للمتطرفين لا تمر سنة في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، إلا وتنقل الصحف ومواقع الأخبار، نبأ اعتزال ممثل أو مطرب أو راقصة الميدان الفني، ودخول كنف «الالتزام الديني»، وهو ما يراه كثيرون مفارقة، إذ يعبر جزء من الجمهور عنأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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