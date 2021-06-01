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وطنية

الاستخبارات: استقبال غالي حماقة وطيش سياسي

منذ ساعتين
وجهت الاستخبارات الإسبانية انتقادات إلى حكومتها وصفها مراقبون بـ “اللاذعة”، بخصوص استقبال زعيم الانفصاليين بطريقة سرية فوق ترابها. ونقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات لمسؤولين بالاستخبارات الإسبانية تحدثوا عن “طيش سياسي وحماقة” لأصحاب قرار استقبال إبراهيم غالي زعيم بوليساريو بطريقة سرية وهوية مزيفة، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى الأزمة السياسية التيأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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