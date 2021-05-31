وطنية
جماعة البيضاء تتصدى لـ “الجيليات الصفراء”
يبدو أن معاناة البيضاويين مع «الباركينغات» وحراس السيارات، وصل صداها أخيرا إلى المسؤولين بالعاصمة الاقتصادية، الذين تفاعلوا مع الحملات العديدة التي انخرط فيها المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي، للاحتجاج على السلوكات اللاقانونية التي تعرفها الفضاءات العمومية. وحثت جماعة البيضاء، في مقطع «فيديو» نشرته عبر قناتها الإلكترونية على «يوتوب»، البيضاويين المتضررين،أكمل القراءة »
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