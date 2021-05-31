اذاعة وتلفزيون
“تمازيغت” أنتجت 160 فيلما في 10 سنوات
مماد: القناة أعملت الفكر العلمي في التعاطي مع الثقافة الأمازيغية كشفت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حصيلة 10 سنوات من إحداث قناة “تمازيغت” والأوراش التي باشرتها منذ تأسيسها. وأبرز محمد مماد، المدير المركزي للقنوات الأمازيغية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذه القنوات قامتأكمل القراءة »
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