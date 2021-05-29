كأس العرب تحت 20 … المنتخب الوطني في المجموعة الثانية

أوقعت قرعة كأس العرب لكرة القدم للمنتخبات تحت 20 عاما، التي جرت اليوم السبت بالقاهرة، المنتخب المغربي في المجموعة الثانية رفقة منتخبات طاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

وضمت المجموعة الأولى للبطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستضيفها مصر ما بين 20 يونيو و 6 يوليوز القادمين، منتخبات مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

أما المجموعة الثالثة، فضمت منتخبات السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، بينما تتكون المجموعة الرابعة من منتخبات تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع سيحدد لاحقا.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال تو ج بلقب النسخة الماضية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخب ا.