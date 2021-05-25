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خبراء يناقشون المحافظة على التراث
خلاصات مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي للرباط حثت على حماية الفضاءات الحضرية التاريخية نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي للرباط، التي تترأسها الأميرة لالة حسناء، الخميس الماضي، ورشة تقنية حول موضوع”المناطق الحضرية التاريخية… رهانات و إمكانيات التدخل”، بمشاركة عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، منها وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة إعدادأكمل القراءة »
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