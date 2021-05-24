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مجتمع

اختلالات في انتخابات اللجن الإدارية

منذ 10 دقائق
أثارت التدابيرالخاصة بانتخابات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء في عدد من القطاعات، احتجاجات عدد من النقابات. واستنكرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، استفراد الوزارة بالتحضير للعملية الانتخابية، وطعنت في كل ما ورد في مقرر توزيع اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء.وقررت النقابة مباشرة الاستشارة القانونية للطعن قضائيا في مقررأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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