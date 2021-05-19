ممونو الحفلات يلتمسون بروتوكولا صحيا لاستئناف نشاطهم

دعا المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لمموني الحفلات، أخيرا، الحكومة، إلى ضرورة إخراج بروتوكول صحي يسمح للمهنيين بالعودة للعمل.

وطالبت الفيدرالية، حسب بلاغ لها صدر عقب انعقاد اجتماعها الشهري بالبيضاء، برئاسة محمد رحال السولامي، بتوضيح الرؤية، من خلال تحديد تاريخ معين لاستئناف مزاولة نشاط قطاع تمويل الحفلات، مشددة على ضرورة التجاوب مع مطلب الفيدرالية المتعلق بالإعفاء والخصم الضريبي (الرسم المهني/ الخدمات الجماعية).

من جهة أخرى، نوهت الفيدرالية بتجاوب لجنة اليقظة الاقتصادية مع مطلبها الخاص بتمديد استفادة أجراء القطاع من التعويض عن فقدان الشغل بسبب الجائحة، ملتمسة الحكومة، بالمقابل، بالإسراع بتطبيق الاستفادة من هذا التعويض الذي يخص يناير وفبراير ومارس من 2021.

وفي السياق ذاته، ثمنت الفيدرالية المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة الوصية والوزارات المعنية، وكذا التواصل الدائم معها، من أجل إيجاد حلول ناجعة للتخفيف من آثار الجائحة، وكذلك استعادة النشاط المهني لقطاع تموين الحفلات في أقرب الآجال.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة سانحة لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بقطاع تمويل الحفلات، في إطار الخطوات التي تقوم بها الفيدرالية من اجل التخفيف من آثار الجائحة على مهنيي ومستخدمي القطاع، وتتبع نتائج الاجتماعات التي عقدها المكتب التنفيذي مع مختلف الوزارات والإدارات، فضلا عن مآل المراسلات التي تتضمن توصيات ومقترحات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كوفيد 19.

(ي.ع)