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هدم وتدمير بالبيضاء خارج القانون

منذ 17 ثانية
هيأة المواطنة وحماية المال العام تدخل على خط خروقات خطيرة لفضح التواطؤ ومساءلة المتورطين لم تسقط بناية مطعم “عش السنونو”، المعروف باللسان العامي بـ”مطعم الشينوا” والموجود في أكبر شوارع العاصمة الاقتصادية، عصر أول أمس (الاثنين)، إلا بعد أن فضحت غياب الكفاءات وتنحي المسؤولين بولاية الجهة والمسؤولين عن أقسام التعمير بها،أكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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