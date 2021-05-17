وطنية
الملك ينوه بتضحيات الجيش
دحر المناورات البائسة للمرتزقة في الكركرات باحترافية وجه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، “الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية، لمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيسها. واعتبر الملك، أن قوة العزیمة والصمود ونكران الذات التي يتحلى بها أفراد القوات المسلحة في مراقبة الحدود، وتأمینها، برا وجواأكمل القراءة »
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