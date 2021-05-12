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أخطـاء تحـرم البيضـاء من محطة لوجستيك

منذ 18 ساعة
حرمت أخطاء، وصفت بالجسيمة، سكان البيضاء من مشروع ضخم لإقامة محطة للخدمات الميكانيكية بمنطقة “الحنطات”، بمقاطعة سيدي عثمان، كان من المفروض أن تشرف عليه الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، باستثمار يفوق 8 ملايير، ويشغل عشرات الشباب من أبناء المنطقة. وتحول المشروع، الذي انطلق التفكير فيه فيأكمل القراءة »


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منذ 18 ساعة
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