الأولى
أخطـاء تحـرم البيضـاء من محطة لوجستيك
حرمت أخطاء، وصفت بالجسيمة، سكان البيضاء من مشروع ضخم لإقامة محطة للخدمات الميكانيكية بمنطقة “الحنطات”، بمقاطعة سيدي عثمان، كان من المفروض أن تشرف عليه الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التابعة لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، باستثمار يفوق 8 ملايير، ويشغل عشرات الشباب من أبناء المنطقة. وتحول المشروع، الذي انطلق التفكير فيه فيأكمل القراءة »
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