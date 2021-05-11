الصباح الفني
الشميطي تعود بـ”بشاير ربنا”
طرحت المغنية إيمان الشميطي، أغنية جديد على قناتها الرسمية على “يوتوب” تحمل عنوان “بشاير ربنا”. وقالت الشميطي إنها تأمل أن تنال أغنيتها التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرجة عزيزة الشرايبي، إعجاب جمهورها ومتابعيها. وتعاونت الشميطي لإنجاز احدث أعمالها الفنية محمود عادل كلازا، الذي تكلف بكتابة كلمات الأغنية،أكمل القراءة »
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