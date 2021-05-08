الرياضة
انتقادات للسودان قبل مواجهة الأسود
لجنة الطوارئ توصي بتأجيل تصفيات المونديال بسبب الملاعب والبطولات المحلية عقد أونطوني بافويي، الكاتب العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، اجتماعا مع مسؤولي الاتحاد السوداني، لتدارس مشكل الملعب، الذي يستقبل فيه المنتخب الوطني، وباقي منافسيه في المجموعة التاسعة، من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022. وعلمت “الصباح”، أن “كاف” وجهت انتقاداتأكمل القراءة »
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