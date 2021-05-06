كورونا…أزيد من 4 ملايين و340 ألف شخص تلقوا التلقيح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، أن 4 ملايين و346 ألف و867 شخصا تلقوا لخد الآن الجرعة الثانية من اللقاح المضتاد (لكوفيد-19)، فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى 5 ملايين و334 ألف و87 شخصا.

وأفادت الوزارة ، من جهة اخرى ، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) بتسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و426 حالة شفاء، و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية،

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 513 ألف و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 499 ألفا و917 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9049 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (230)، والرباط-سلا-القنيطرة (34)، ومراكش-اسفي (27)، والداخلة-واد الذهب (13)، والعيون-الساقية الحمراء (12)، وسوس-ماسة (13)، وذرعة-تافيلالت (10)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (9)، والشرق (6)، وفاس-مكناس (4)، وبني ملال-اخنيفرة (2).

وتتوزع الوفيات بين ثلاث حالات بجهة البيضاء-سطات، وجهة بني ملال-اخنيفرة (2) وحالة واحدة بجهة فاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 4، 1410 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4050 حالة.