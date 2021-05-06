أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “انتحاريون لهفوا قروض كورونا” و”تفويتات بالجملة في الدقيقة 90 بجماعة البيضاء”، وأيضا سلسلة حلقات رمضانية من بينها “حبشي…أوراق من ذاكرة معتقل”، و”جرائم في زمن الحجر”، و”حادة أوعكي…المرأة الفولاذية”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “شركات للنصب على الدولة والمساهمين”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “كورونا يؤجل تصفيات المونديال”.