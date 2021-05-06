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وطنية

برلماني: “بوليساريو” قتلت أبي وأختي

منذ 10 دقائق
ميلشياتها دفنت أحياء في مقابر جماعية بدعم من جنرالات الجزائر أبكت شهادة البرلماني عبد الودود خربوش، من فريق التجمع الدستوري، الحاضرين في جلسة مساءلة الوزراء، الاثنين الماضي، حينما حكى قصصا مرعبة عن ميليشيات «بوليساريو» المدعومة من جنرالات الجزائر الدمويين، الذين شاركوا أيضا في قتل 250 ألف جزائري في العشرية السوداء.أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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