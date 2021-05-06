اذاعة وتلفزيون
“سالف عذرا” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الخميس)، ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا وخمس دقائق، على موعد مع الحلقة الرابعة من المسلسل “سالف عذرا”، الذي يجمع عددا من الممثلين. ويعتبر”سالف عذرا” قصة درامية، اجتماعية رومانسية من التراث المغربي تتحدث عن “عذرا”، وهي امرأة ذات شخصية قوية تصطدم بحرمانها من حقها في الإرث من قبل أشقائها، لتحترفأكمل القراءة »
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