وطنية
الأحرار يرفض ضرب قيم التضامن
أكد أن تاريخه ناصع البياض ولم يستغلل الإحسان لأغراض سياسية رد التجمع الوطني للأحرار، بقوة على الانتقادات اللاذعة التي كالها له خصومه من هيآت سياسية مختلفة، بينها أحزاب المعارضة زائد العدالة والتنمية، بأنه استعمل العمل الإحساني لمساعدة الفقراء وفرض الانتماء الحزبي عليهم، واستمالة المستفيدين منهم للتصويت عليه في الانتخابات المقبلة.أكمل القراءة »
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