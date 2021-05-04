حوادث
عزل رئيس بلدية الريش وأربعة من نوابه
عامل ميدلت طالب بعزل ثلاثة منتخبين من “بيجيدي” واثنين من التقدم والاشتراكية قضت شعبة الإلغاء والقضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بمدينة مكناس، الخميس الماضي بعزل رئيس بلدية الريش، أحمد العزوزي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من عضوية المجلس الجماعي للريش بإقليم ميدلت، مع ترتيب الآثار القانونية وبرفض طلب النفاذ المعجل. كما قررتأكمل القراءة »
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