وطنية
التداعيات الإقليمية لرحيل الرئيس التشادي
عواقب على محاربة الجماعات الإرهابية وضربة لمجموعة دول الساحل الخمس تعد وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي بمثابة ضربة موجعة لمجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، التي أُنشئت في 2014 للاستجابة للتحديات الأمنية والتنموية في المنطقة، والتي لعب فيها الراحل إدريس ديبي دورا مهما في مجال مكافحةأكمل القراءة »
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