حوادث
القضاء يبت في ملفات “محامية طنجة”
تابعتها المحكمة بتهم متعددة تتعلق بالسرقة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والسب والقذف والتهديد مثلت أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الاثنين الماضي، محامية تنتمي لهيأة المحامين بمدينة البوغاز، للاشتباه في تورطها في 5 قضايا جنحية مختلفة، بعد انتهاء البحث التفصيلي معها في التهم المنسوبة إليها، وتأشير وكيل الملك علىأكمل القراءة »
الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.