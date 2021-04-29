fbpx
حوادث

القضاء يبت في ملفات “محامية طنجة”

منذ 18 ثانية
تابعتها المحكمة بتهم متعددة تتعلق بالسرقة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والسب والقذف والتهديد مثلت أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الاثنين الماضي، محامية تنتمي لهيأة المحامين بمدينة البوغاز، للاشتباه في تورطها في 5 قضايا جنحية مختلفة، بعد انتهاء البحث التفصيلي معها في التهم المنسوبة إليها، وتأشير وكيل الملك علىأكمل القراءة »


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
مستخدم جديد؟ اضغط هنا للتسجيل
منذ 18 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى