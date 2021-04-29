حوادث
الحبس لمتهم بالسرقة بمكناس
أدين بثلاث سنوات بعد مواجهته بضحاياه واعترافاته التمهيدية التي حاول التراجع عنها أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، قرارا يقضي بمؤاخذة ثلاثيني، لارتكابه جناية تعدد السرقات الموصوفة بالعنف والليل والتهديد بالعنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة المواطنين وخرق حالة الطوارئ الصحيةأكمل القراءة »
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