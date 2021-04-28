حوادث
محاكمة سجين قتل رفيقه بزنزانة
أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، محاكمة سجين متهم بقتل رفيقه بزنزانة بسجن بوركايز، لثاني مرة لتمكينه من إعداد دفاعه، محددة صباح 17 ماي المقبل، موعدا لثالث جلسة استدعي إليها زملاء لهما وممرض وموظفون بالسجن وعائلة الهالك المتزوج والأب لطفلين. وأدرج ملفه استئنافيا، أواخر مارس الماضي، بعد استئناف الحكم الابتدائي بإدانتهأكمل القراءة »
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