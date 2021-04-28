حوادث
حملات على مروجي مخدرات بالناظور
علم من مصادر مطلعة، أن مجموع الأشخاص الذين أحالتهم المصالح الأمنية بالناظور وبني أنصار، خلال الأسبوع الماضي، على النيابة المختصة، بلغ 6 أشخاص، جميعهم متورطون في جرائم الحيازة وترويج المخدرات بشتى أنواعها، خاصة الهيروين والكوكايين. وأوضحت المصادر أن اعتقال المعنيين الستة، جرى في عمليات متفرقة شملت فرخانة وبني أنصار والناظور،أكمل القراءة »
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