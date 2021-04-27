حوادث
محاكمة متهم بسرقة الفيلات
أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في محاكمة شخص من أجل السرقة الموصوفة واستهلاك المخدرات وحيازة الأقراص المهلوسة، إلى يونيو المقبل. وتوصلت الضابطة القضائية بعدة شكايات همت السطو على فيلات بعدد من الأحياء الراقية. وكثفت من أبحاثها وتحرياتها بناء على المعلومات الواردة في شكاية المشتكين. وتوصلتأكمل القراءة »
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