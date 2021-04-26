حوادث
70 سنـة لعصابـة منجـم الذهـب
أفرادها هاجموه ليلا ووفاة أحدهم وراء تفكيك الشبكة أسدلت غرفة الجنايات باستئنافية ورزازات، الخميس الماضي، الستار على ملف المتهمين التسعة بالهجوم الليلي على منجم الذهب بمنطقة “إكنيون” بإقليم تنغير، بالحكم عليهم بـ 70 سنة سجنا نافذا. وقضت هيأة الحكم بمؤاخذة المتهمين الثلاثة الرئيسيين في الملف، من أجل جناية تكوين عصابةأكمل القراءة »
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