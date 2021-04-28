الرياضة
مركز للتكوين بالزمامرة
المشروع تموله الجامعة ويتضمن 40 غرفة وملعبا وحجرات دراسية ستتعزز البنية التحتية الرياضية بالزمامرة بمركز التكوين الخاص بنهضة الزمامرة، بتمويل من جامعة كرة القدم والجماعة الحضرية للزمامرة. وتم توقيع عقد شراكة بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجماعة الزمامرة من أجل استكمال بناء المركز، الذي سيخصص لإيواء وتكوين اللاعبين، وتتسعأكمل القراءة »
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