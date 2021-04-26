الرياضة
التايكووندو يتألق بإسبانيا قبل كأس إفريقيا
تمكن المنتخب الوطني للتايكووندو من تحقيق نتيجة جيدة في بطولة إسبانيا، بعد إنهائه مشاركته بالفوز بذهبية وثلاث فضيات. واستطاع المنتخب الوطني للتايكووندو انتزاع ذهبية وزن أقل من 80 كيلوغراما، بفضل أشرف محبوبي، في الوقت الذي نال الفضيات بواسطة أميمة البوشتي في وزن أقل من 49 كيلوغراما، ورباب أوهادي في وزنأكمل القراءة »
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