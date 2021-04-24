حوادث
محاولة اختطاف جمعوي بفاس
فتحت الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الرابعة ببنسودة بفاس، بحثا في حيثيات اعتداء مجهولين على جمعوي ومحاولة اختطافه عبر دراجة نارية ثلاثية العجلات، بعدما اعترضوا سبيله بحي بمقاطعة زواغة، قبيل صلاة المغرب، واستمعت لتصريحاته التي عززها بشهادة طبية ب25 يوما عجزا. وأصيب الضحية «ر.ص» الأب لأطفال، بجروح وكسر في يده اليسرى،أكمل القراءة »
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